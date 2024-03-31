Патриарх Кирилл пригрозил «страшной карой» священникам ПЦУ

«Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью, — разделить и разрушить. И сейчас это разделение проходит по церковному телу. Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Не знаю, при этой жизни или в будущем веке (после смерти), но это факт», — заявил патриарх (цитата по ТАСС). Он выразил надежду, что церковный раскол закончится.