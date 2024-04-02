Южная Корея ввела антироссийские санкции из-за ядерной программы КНДР

«Южная Корея решила ввести санкции против двух российских организаций и двух российских граждан, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи», — заявило агентство.
Отмечается, что Южная Корея также введет санкции в отношении двух российских судов, якобы занимающихся транспортировкой боеприпасов между Северной Кореей и Россией.
Ранее МИД Республики Корея сообщал, что Южная Корея ввела санкции в отношении четырех физических и двух юридических лиц, якобы причастных к незаконной отправке северокорейских ИТ-специалистов за границу и получению валюты, в том числе против одной российской компании. Отмечалось, что эти санкции вносят вклад в усилия Южной Кореи по ограничению незаконной кибердеятельности КНДР, которая якобы используется для финансирования ядерных и ракетных программ Северной Кореи.
До этого Южная Корея с начала администрации президента Юн Сок Ёля уже ввела самостоятельные санкции против КНДР 14 раз. Под санкции в общем попали уже 83 северокорейских лица и 53 учреждения.
Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является «абсурднейшим слухом». Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США «глупо» пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя «беспочвенную версию» об оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.