Южная Корея ввела антироссийские санкции из-за ядерной программы КНДР

Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является «абсурднейшим слухом». Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США «глупо» пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя «беспочвенную версию» об оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.