Фейком назвали в Минобороны Казахстана сообщения об ударах БПЛА с территории республики

АСТАНА, 2 апр — Sputnik. Фейком назвали в Министерстве обороны Казахстана информацию о якобы ударах дронов по Татарстану. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Казахстанцев просят не реагировать на распространяемые слухи.
Минобороны Казахстана провело испытания отечественных дронов.
«Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан», — подчеркнули в Минобороны.
Военное ведомство призвало доверять только официальным источникам информации.