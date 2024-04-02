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Фейком назвали в Минобороны Казахстана сообщения об ударах БПЛА с территории республики

В военном ведомстве республики призвали не распространять недостоверную информацию, дискредитирующую страну.

Источник: Пресс-служба министерства обороны Казахстана

АСТАНА, 2 апр — Sputnik. Фейком назвали в Министерстве обороны Казахстана информацию о якобы ударах дронов по Татарстану. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Казахстанцев просят не реагировать на распространяемые слухи.

Минобороны Казахстана провело испытания отечественных дронов.

«Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан», — подчеркнули в Минобороны.

Военное ведомство призвало доверять только официальным источникам информации.