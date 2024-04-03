Министр обороны Франции позвонил Шойгу и осудил теракт в «Крокусе»

Заявление французского президента раскритиковали как в России, так и на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что у НАТО нет планов посылать войска на Украину, а альянс не является стороной конфликта, как и его союзники. При этом The Wall Street Journal писала, что Макрон рассказал союзникам, что в случае атаки России на французских военных в зоне проведения военной операции на Украине не будет необходимости в обращении к НАТО или США.