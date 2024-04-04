Британский министр обороны заявил о предвоенном периоде в мире

«Мы должны смотреть дальше этой цели, чтобы укрепить нашу обороноспособность. Тем не менее некоторые страны по-прежнему не в состоянии достичь даже 2%. Так не может продолжаться. Мы не можем позволить себе играть в русскую рулетку с нашим будущим. <…> Мы перешли от послевоенного к предвоенному миру», — полагает он.