Британский министр обороны заявил о предвоенном периоде в мире

Послевоенный период в мире сменился предвоенным, заявил в статье для газеты The Daily Telegraph глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс. Колонка посвящена 75-летию с момента основания НАТО, годовщина наступила 4 апреля.
Министр отметил, что в 2014-м члены блока договорились довести оборонные расходы до 2% ВВП. Однако не все страны НАТО выполнили это обязательство. Генсек альянса Йенс Столтенберг в феврале сообщил, что 18 членов НАТО (всего в блок входит 32 страны — в прошлом и этом году в его состав вошли Финляндия и Швеция) смогли достичь планового показателя.
«Мы должны смотреть дальше этой цели, чтобы укрепить нашу обороноспособность. Тем не менее некоторые страны по-прежнему не в состоянии достичь даже 2%. Так не может продолжаться. Мы не можем позволить себе играть в русскую рулетку с нашим будущим. <…> Мы перешли от послевоенного к предвоенному миру», — полагает он.
Некоторые руководители стран НАТО в последнее время заявляли об угрозе конфликта России и альянса. В январе эстонский премьер-министр Кая Каллас говорила, что Москва через три-пять лет может стать серьезной военной угрозой для блока. Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр указывал, что альянс не видит признаков планирования Москвой нападения, но блок все равно должен подготовиться.
Президент Владимир Путин говорил, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО. Замглавы МИДа Александр Грушко предупреждал, что любая угроза российской безопасности со стороны стран НАТО не останется без ответа.