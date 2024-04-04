Израиль назвал число погибших солдат ЦАХАЛ с российским гражданством

В ноябре 2023 года ХАМАС и Израиль договорились о временном перемирии, в рамках которого был проведен обмен заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Тогда ХАМАС освободил и несколько россиян с двойным гражданством. Это две женщины — 50-летняя Елена Труфанова и ее мать, 73-летняя Ирена Тати, а также 25-летний Рон Кривой.