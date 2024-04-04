Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024

«Проект приказа подготовлен во исполнение перечня поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года и направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать единый государственный экзамен (далее — ЕГЭ) по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты. С этой целью проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ — 4 и 5 июля 2024 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам предлагается провести 4 июля. Пересдачи по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам — 5 июля.
В свою очередь в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что в проекте расписания скорректированы сроки проведения некоторых экзаменов для того, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ по всем сдаваемым учебным предметам и принять решение, необходима ли им пересдача, и какой предмет для пересдачи выбрать.
В ведомстве также уточнили, что сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не меняются: 23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по математике базового и профильного уровней, при этом в расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня.
«Четвертого июня в обновленном проекте расписания предусмотрено проведение ЕГЭ не только по обществознанию, но и физике. 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11 июня, они пройдут одновременно с экзаменом по истории», — заключили в Рособрнадзоре.
Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов «и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач».
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев позднее сообщал, что для пересдачи будет предусмотрено два резервных дня.