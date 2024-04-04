Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024

В ведомстве также уточнили, что сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не меняются: 23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по математике базового и профильного уровней, при этом в расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня.