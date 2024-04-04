Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны

Она признала в своем отчете существование трудностей даже с базовой инфраструктурой. «Когда я посещаю войска, я больше не слышу об отсутствии шлемов или бронежилетов, но [слышу] о шкафчиках», — рассказала Хёгль. По ее подсчетам, ремонт казарм и военных объектов обойдется примерно в €50 млрд, что примерно равно половине от всего объема средств, выделенных на обновление вооруженных сил в связи с конфликтом России и Украины.