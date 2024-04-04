Медведев призвал не брать в плен солдат НАТО, если они появятся на Украине

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» зампред Совбеза написал, что войска НАТО на Украине будут следовать указаниям ВСУ, а значит — станут частью регулярных сил, которые воюют против РФ. По мнению Дмитрия Медведева, относиться к таким солдатам нужно как к войскам СС.
«В отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать», — заключил он.
Сегодня, 4 апреля, в Брюсселе прошло заседание глав МИДов стран—участниц НАТО. По итогам переговоров было решено создать миссию на Украине. По словам главы польского МИДа Радослава Сикорского, это не означает отправку войск. Миссия создается для координации помощи, которую страны альянса оказывают Украине.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил об отсутствии планов отправки войск альянса на территорию Украины. Он добавил, что НАТО не является стороной в этом конфликте, хотя и оказывает поддержку Киеву.
Первым о возможности отправки солдат на Украине заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам это может стать одним из вариантов поддержки Киева. Позднее он уточнил, что Париж пока не рассматривает такое развитие событий.