Медведев призвал не брать в плен солдат НАТО, если они появятся на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал участившиеся заявления лидеров западных стран о том, что они не намерены вводить на Украину свои войска. Усомнившись в честности таких заявлений, Медведев призвал не брать в плен солдат НАТО, если те появятся в зоне СВО, а сразу их уничтожать. За каждого убитого западного солдата политик предложил выдавать премии.