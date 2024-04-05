Минобороны получило партию «убийц» Bradley

«Курганмашзавод» (входит в «Высокоточные комплексы». — Прим. Ред.) поставил очередную партию боевых машин пехоты третьего поколения БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа", — говорится в релизе.
Как сообщал в интервью РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов, изучение трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показало, что она полностью уступает БМП-3. По его словам, российская техника за счет мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела.
Вооруженные силы активно применяют БМП-3 в зоне проведения спецоперации.
БМП-3 разработана и серийно выпускается «Курганмашзаводом». Она предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Боевая машина имеет мощный комплекс вооружения, в том числе 100-миллиметровое орудие — пусковую установку, оснащенную автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде — до 9,5 километра в час. Полная боевая масса машины без дополнительной защиты — 19 тонн.