Минобороны получило партию «убийц» Bradley

БМП-3 разработана и серийно выпускается «Курганмашзаводом». Она предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Боевая машина имеет мощный комплекс вооружения, в том числе 100-миллиметровое орудие — пусковую установку, оснащенную автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 километров в час, на воде — до 9,5 километра в час. Полная боевая масса машины без дополнительной защиты — 19 тонн.