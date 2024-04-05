Турция и Белоруссия решили больше не участвовать в ДОВСЕ

В ноябре 2023 года в НАТО заявили о решении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ в ответ на денонсацию этого договора Москвой. В блоке подчеркнули, что ДОВСЕ — это «краеугольный камень архитектуры евроатлантической безопасности» и после выхода России из него страны НАТО намерены приостановить свое участие в нем «на столько времени, сколько необходимо».