В Молдавии признали флаг Российской империи экстремистским

«Судья (кишиневского суда — ред.) Мария Алексей удовлетворила запрос генпрокуратуры, минюста и СИБ (Молдавии — ред.). Учреждения потребовали установления экстремистского характера флага с тремя горизонтальными линиями бело-желто-черного цвета», — говорится в сообщении, опубликованном на указанном сайте. К публикации прилагается решение столичного суда. Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает.
Черно-желто-белый флаг в 1858—1883 годах был одним из государственных символов Российской империи, в состав которой входила в том числе современная Молдавия. Позднее полотнище этих цветов было заменено бело-сине-красным, которое используется как государственный флаг современной России.
Весной 2022 года, вскоре после начала российской военной операции на Украине, в Молдавии вступил в силу законодательный запрет на ношение георгиевской ленты, а также символов с использованием одиночных латинских букв «Z» и «V». В апреле 2023 года Конституционный суд республики постановил, что применять наказание за использование этой символики можно лишь тогда, если они были использованы для «оправдания или прославления военной агрессии или преступлений». В суде также подчеркнули, что это решение не восстанавливает право на ношение георгиевской ленты, а лишь проясняет, что правоохранительные органы должны доказать ее использование в преступных целях. Данное решение было раскритиковано политиками и гражданскими активистами.