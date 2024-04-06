Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

«Было решено отменить безвизовый режим для владельцев обычных паспортов Таджикистана во время их поездок в Турцию в соответствии со статьей 18 Закона об иностранцах и международной защите № 6458», — сказано в документе.
Причины решения не называются.
После произошедшего 22 марта теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Турция провела несколько рейдов против сторонников ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за нападение. Газета Hürriyet сообщала, что среди задержанных был 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А., который готовил нападение в Турции вместе с 41-летней гражданкой Киргизии Зульфией С. Таджикистанец должен был стать исполнителем нападения, у него было кодовое имя Абу Исмаил, киргизстанка была его помощницей. Оба длительное время были членами ИГИЛ. Фазильджона А. арестовали, в отношении Зульфии С. приняли решение о депортации.
Кроме того, писала Hürriyet, в Турции незадолго до теракта в «Крокусе» побывали два террориста, которые являются уроженцами Таджикистана, — это Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Последний прилетел в Стамбул 5 января 2024 года. По данным газеты, они вместе вернулись в Москву на одном самолете 2 марта.
К 5 апреля в России арестованы 11 подозреваемых в нападении на «Крокус», большинство из них — граждане Таджикистана. Сообщалось, что в самой республике задержаны еще девять причастных к теракту лиц.
МВД России после случившегося предложило ужесточить контроль за мигрантами: идет разработка законопроекта, среди положений которого — требование снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех прибывающих в страну иностранцев (а не только тех, кто будет работать) и изменение срока допустимого временного пребывания с 90 дней в течение полугода на 90 дней в течение года.