Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

После произошедшего 22 марта теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Турция провела несколько рейдов против сторонников ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за нападение. Газета Hürriyet сообщала, что среди задержанных был 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А., который готовил нападение в Турции вместе с 41-летней гражданкой Киргизии Зульфией С. Таджикистанец должен был стать исполнителем нападения, у него было кодовое имя Абу Исмаил, киргизстанка была его помощницей. Оба длительное время были членами ИГИЛ. Фазильджона А. арестовали, в отношении Зульфии С. приняли решение о депортации.