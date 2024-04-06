Во Франции предрекли разрушение страны в случае столкновения с Россией

26 февраля Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину, и не исключил этого. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг. Позже, 14 марта, французский лидер указал на то, что по-прежнему привержен позиции об отсутствии «красных» линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки военных.