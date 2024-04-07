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МИД Эквадора объяснил штурм посольства Мексики

КИТО, 7 апр — РИА Новости. Эквадор пошел на задержание бывшего вице-президента Хорхе Гласа в посольстве Мексики в Кито из-за реального риска его побега, сообщила глава МИД страны Габриэла Соммерфельд.

Источник: Reuters

«Решение президента было принято из-за реального риска неизбежного побега гражданина, который должен был предстать перед судом», — сказала она журналистам.

В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика.

Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором.