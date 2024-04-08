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Фицо не исключил возможность наказания Западом Словакии за избрание Пеллегрини президентом

БРАТИСЛАВА, 8 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прогнозирует, что Запад может наказать республику за то, что ее граждане избрали президентом социал-демократа Петера Пеллегрини, настаивающего на скорейшем достижении мира на Украине и выступающего против отправки оружия в эту страну. Соответствующее видеообращение к нации глава правительства разместил на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Источник: AP 2023

«Нам необходимо учитывать и [возможное] наказание Запада за то, что мы избрали Петера Пеллегрини, а не [его соперника на выборах, представителя либеральной оппозиции] Ивана Корчока, который бы без колебаний проводил словацкие батальоны на Украину», — сказал премьер. Он напомнил, что после победы возглавляемой им партии «Направление — социальная демократия» на парламентских выборах в Словакии в сентябре 2023 года вместо поздравлений от коллег по Евросоюзу ее из-за позиции по Украине исключили из Партии европейских социалистов. «Я бы не удивился, если бы Еврокомиссия исключительно по политическим соображениям и из-за результатов президентских выборов приостановила нам выплаты из фондов [ЕС]», — добавил Фицо.

Пеллегрини со значительным перевесом по количеству голосов победил в состоявшемся в Словакии в субботу втором туре президентских выборов.

ЕС