Фицо не исключил возможность наказания Западом Словакии за избрание Пеллегрини президентом

«Нам необходимо учитывать и [возможное] наказание Запада за то, что мы избрали Петера Пеллегрини, а не [его соперника на выборах, представителя либеральной оппозиции] Ивана Корчока, который бы без колебаний проводил словацкие батальоны на Украину», — сказал премьер. Он напомнил, что после победы возглавляемой им партии «Направление — социальная демократия» на парламентских выборах в Словакии в сентябре 2023 года вместо поздравлений от коллег по Евросоюзу ее из-за позиции по Украине исключили из Партии европейских социалистов. «Я бы не удивился, если бы Еврокомиссия исключительно по политическим соображениям и из-за результатов президентских выборов приостановила нам выплаты из фондов [ЕС]», — добавил Фицо.