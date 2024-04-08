В России предложили отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

«Хорошо, если у граждан появится возможность выбирать, какой способ оплаты для них предпочтительней. Не случайно Конституционный суд в своем определении отметил, что появление электронной формы платежек создаст условия для исполнения обязательств плательщиками», — сообщила зампред комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от «Единой России» Светлана Разворотнева.