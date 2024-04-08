Кучма заявил, что у Украины больше нет брата

Кучма заявил, что если бы был президентом в 2014 году, то не допустил бы потери Украиной Крыма, и делал бы все, чтобы страна стала членом НАТО. Виктора Януковича, который возглавлял Украину до февраля 2014-го, а при Кучме был премьер-министром, он назвал «инструментом России». Что касается действующего украинского лидера Владимира Зеленского, ему, по мнению Кучмы, нужно «просто с большей уверенностью делать то, что он делает». «У него сегодня такой опыт, которого нет почти ни у кого из его коллег-президентов. И он использует его правильно», — считает Кучма.