Турция решила войти в проект России и Китая по созданию лунной станции

В прошлом ноябре российская правкомиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения с Китаем. Ключевыми участниками проекта будут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление. Реализовать его планируют в три этапа, которые подразумевают в том числе освоение Луны, расширение функционала модулей лунной станции и содействие международным партнерам при высадке человека на спутник Земли.