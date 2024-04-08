Госкомиссия разрешила первый пуск «Ангары» с Восточного

На сегодняшний день состоялись три пуска лёгкой (первый — в июле 2014 года) и три пуска тяжёлой «Ангары», все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».