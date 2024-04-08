Госкомиссия разрешила первый пуск «Ангары» с Восточного

«Госкомиссия допустила ракету до пуска», — сказал представитель госкорпорации журналистам. Старт состоится в 12.00 мск 9 апреля. Как следует из циклограммы полёта, предоставленной «Роскосмосом», отделение разгонного блока с полезной нагрузкой от третьей ступени «Ангары» произойдёт через 12 минут 26 секунд после старта.
Ракету для первого пуска вывезли на стартовый комплекс 26 марта. Она полетит с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой.
Инфраструктура для пусков ракет «Ангара» на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием «Ангара-НЖ» (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту).
На сегодняшний день состоялись три пуска лёгкой (первый — в июле 2014 года) и три пуска тяжёлой «Ангары», все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».