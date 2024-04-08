Bloomberg узнал детали проведения мирного саммита по Украине в Швейцарии

В январе президент Швейцарии Виола Амхерд согласилась организовать саммит по украинской «формуле мира», в том числе с участием стран глобального Юга. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что саммит могут провести весной. Однако в феврале Bloomberg писал, что мероприятие могут отложить до апреля или мая из-за «безучастности» мировых лидеров. Берн не исключал как того, что саммит отложат, так и проведения двух встреч.