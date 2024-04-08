В ЕС заявили о проблеме с производством оружия из-за зависимости от Китая

Также в прошлом году европейские чиновники, а позднее и производители боеприпасов заявили об угрозе дефицита пороха, что может сказаться на поставках военной помощи Украине. Киев и его союзники в последнее время регулярно заявляют о дефиците боеприпасов; ожидается, что закупленные Чехией у не входящих в НАТО стран снаряды прибудут на Украину до июня.