Макрон призвал Сербию к тесному согласованию решений с ЕС

Сербия является кандидатом в члены ЕС с 2012 года.
«Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более. Это стратегический выбор, который важно вновь подтвердить… Никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути. Вы готовы сделать этот стратегический выбор, и поэтому нам необходимо вместе двигаться вперед, чтобы выполнить взятые на себя обязательства… Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике», — заявил Макрон на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, находящимся с визитом в Париже. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
По словам Макрона, на фоне продолжающегося конфликта на Украине началась «новая эра, которая также является эрой стремления к воссоединению нашей Европы».
«Интеграция Сербии отвечает нашим общим интересам в этой Европе», — добавил президент Франции. Он также заявил, что евроинтеграция — «не навязанный процесс, это ваш суверенный выбор».
«Это выбор свободно идти к модели, которая позволяет лучше вместе защищать наш суверенитет. Я убежден, что Сербия играет важную роль для усиления стратегической автономии Европейского союза», — подчеркнул французский лидер.
Глава сербского государства 7 апреля прибыл с рабочим визитом до 9 апреля во Францию. Вучич заявил, что надеется договориться с президентом Франции Эммануэлем Макроном о покупке 12 новых истребителей Rafale и похвалил французские ракеты класса «воздух-земля».
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что страны ЕС во многом утратили свой суверенитет. По словам российского лидера, из-за этого многие решения они принимают себе во вред.