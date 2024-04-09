Макрон призвал Сербию к тесному согласованию решений с ЕС

«Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более. Это стратегический выбор, который важно вновь подтвердить… Никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути. Вы готовы сделать этот стратегический выбор, и поэтому нам необходимо вместе двигаться вперед, чтобы выполнить взятые на себя обязательства… Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике», — заявил Макрон на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, находящимся с визитом в Париже. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.