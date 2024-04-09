Лавров и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

«Мы хотели бы выразить высочайшую оценку и восхищение теми успехами, которых вы достигли за эти годы и, прежде всего, за последнее десятилетие под вашим руководством. Нас эти успехи искренне радуют, так как это успехи друзей, хотя не все в мире разделяют такое отношение, и пытаются всячески сдержать развитие Китая. Собственно, как и развитие России», — сказал министр в начале встречи.
Лавров выразил уверенность в том, что 75-летие установления дипломатических отношений страны отметят достойно.
«И будем готовы реализовывать новые стратегические задачи, поставленные нашими лидерами», — отметил он.
Министр передал председателю КНР приветствие от президента Владимира Путина. Лавров отметил, что российский лидер «очень оценил поздравительное послание по итогам проведения в марте этого года президентских выборов».
«Переизбрание президента Путина гарантирует преемственность наших отношений и нацеленность на новое развитие отношений во всех сферах», — подчеркнул Лавров.
Си Цзиньпин в своем вступительном слове попросил министра передать искренние слова приветствия президенту Путину. Он отметил, что Лавров «опытный дипломат и давний друг китайского народа», который «сделал большую работу по продвижению отношений».
Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Москва «встали на путь мирного сосуществования» и работают для достижения взаимовыгодного сотрудничества и «в интересах поступательного и устойчивого развития двусторонних отношений».
Встреча проходит в Доме народных собраний
Сегодня Лавров уже встретился со своим китайским коллегой Ван И. Министры обсудили отношения между странами, украинский кризис, ситуацию вокруг Тайваня и на Корейском полуострове.
Глава российского МИД подчеркнул, что благодаря лидерам государств отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином вышли на беспрецедентный уровень. Лавров отметил, что близость или совпадение подходов России и Китая к решению ключевых проблем современности закладывают основу для укрепления стратегической координации на мировой арене.