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В Финляндии создадут штаб сухопутных войск НАТО в 140 км от границы с РФ

В мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия альянса в регионе.

Источник: AP 2023

ХЕЛЬСИНКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы создается в финском Миккели, примерно в 140 км от границы с Россией. Об этом со ссылкой на источники во вторник сообщает газета IltaLehti.

О создании штаба в Финляндии изданию также сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

«В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», — отметил Грам.

В мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия НАТО в регионе. Создаваемая организация, так называемый штаб повышенной готовности, будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США, говорится в сообщении. Газета отмечает, что «этот вопрос включен в повестку дня саммита НАТО в Вашингтоне в июле». В Миккели находится штаб армии Финляндии.

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