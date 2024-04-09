В Финляндии создадут штаб сухопутных войск НАТО в 140 км от границы с РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы создается в финском Миккели, примерно в 140 км от границы с Россией. Об этом со ссылкой на источники во вторник сообщает газета IltaLehti.
О создании штаба в Финляндии изданию также сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.
«В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», — отметил Грам.
В мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия НАТО в регионе. Создаваемая организация, так называемый штаб повышенной готовности, будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США, говорится в сообщении. Газета отмечает, что «этот вопрос включен в повестку дня саммита НАТО в Вашингтоне в июле». В Миккели находится штаб армии Финляндии.