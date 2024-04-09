В Финляндии создадут штаб сухопутных войск НАТО в 140 км от границы с РФ

В мирное время штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия НАТО в регионе. Создаваемая организация, так называемый штаб повышенной готовности, будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США, говорится в сообщении. Газета отмечает, что «этот вопрос включен в повестку дня саммита НАТО в Вашингтоне в июле». В Миккели находится штаб армии Финляндии.