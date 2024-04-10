Медведчук: Залужный выиграл бы выборы президента Украины, согласно опросу

В своем материале он привел данные социологической компании СОЦИС. Согласно опросу, Залужный набрал бы 31,3% голосов, тогда как действующий глава государства Владимир Зеленский — только 21,7%. Кроме того, в случае проведения парламентских выборов несуществующий блок экс-главкома ВСУ поддержали бы 34,2% избирателей, а партию президента — лишь 15,5%.
По его словам, Зеленский оказался «приговором» не экс-президенту Петру Порошенко, как многие могли подумать во время дебатов, а всему народу Украины, ее государственности и независимости. Он, как и бывший глава государства, выбрал себя, свою славу и выгоду, а вовсе не интересы страны, подчеркнул Медведчук.
«Только у Порошенко хватило моральных сил проиграть и уйти с поста президента. У Зеленского таких сил не оказалось. Более того, он даже думать об этом не собирался», — отметил он.
Медведчук добавил, что Зеленский оказался безгранично циничным человеком. Нежелание слушать других и гипертрофированное самолюбие толкает его на антинародную политику, подчеркнул он. В частности, Медведчук назвал неслыханным запрет Зеленского на переговоры с Россией. Согласно данным компании СОЦИС, 69,3% украинцев выступали за диалог по различным аспектам конфликта и только 24% оказались против.
«Но Зеленский заносчиво идет против этих почти 70%, хотя он выиграл выборы исключительно благодаря им», — добавил политик.
Так, согласно данным компании Active Group, за год выросло количество граждан, которые считают, что экономическая поддержка Киева совершенно недостаточна. По словам политика, сейчас недовольных украинцев уже почти половина — 48,5%, тогда как в марте 2023 года этот показатель был на уровне 24,5%. При этом еще 41,4% жителей считают, что Запад помогает Киеву, но очень мало.
«Итого, Западом недовольны 89,9% респондентов. При этом 34,2% считают, что коллективный Запад помогать может больше, но не хочет», — подчеркнул Медведчук.
Кроме того, он отметил, что 64,5% украинцев на подконтрольных Киеву территориях считают, что за последние несколько месяцев международная поддержка страны ослабла в той или иной мере. Помимо этого, люди не верят, что НАТО отправит свои войска сражаться за Украину. Таких, по словам Медведчука, более половины опрошенных — 56,6%.
Политик добавил, что не «враги народа», не «агенты влияния» и не «российские шпионы», а официальная украинская социология говорит о том, что режим Зеленского приносит стране больше страданий, чем военный конфликт. В частности, агентство «Рейтинг» указывает, что 51% граждан назвали коррупцию более значимой проблемой для государства, нежели боевые действия (46%). Многие из опрошенных признались, что с начала конфликта на них гораздо больше оказывают негативное влияние подорожание продуктов (30%), тарифов (23%), безработица (19%), низкие пенсии (17%). При этом гораздо в меньшей мере они пострадали от боев (4%), потери жилья (3%) или вынужденного переселения (2%), подчеркнул Медведчук.
По его словам, социологическая компания СОЦИС отмечает, что количество желающих критиковать украинскую власть во время конфликта в марте перевалило за половину и составило 52,7% опрошенных.
«Те, кто считает, что критиковать власть в это время не стоит, оказались в меньшинстве — 37,4%. Украинская власть в целом стремительно теряет рейтинг», — отметил политик.
Медведчук также задался вопросом: как Зеленский собирается загнать этого джина обратно в бутылку? Если речь идет о репрессиях, то на руках у украинцев огромное количество оружия, они обозлены, ослеплены отчаянием и не верят действующим властям, подчеркнул он. По словам политика, помимо официальных социологических данных, есть также информация о том, что на подконтрольной Киеву территории обстановка складывается гораздо хуже. Такая ситуация — приговор для режима Зеленского, «его жадной и глупой своре, тем, кто подобный антинародный режим поддерживает», заключил Медведчук.