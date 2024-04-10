Политик добавил, что не «враги народа», не «агенты влияния» и не «российские шпионы», а официальная украинская социология говорит о том, что режим Зеленского приносит стране больше страданий, чем военный конфликт. В частности, агентство «Рейтинг» указывает, что 51% граждан назвали коррупцию более значимой проблемой для государства, нежели боевые действия (46%). Многие из опрошенных признались, что с начала конфликта на них гораздо больше оказывают негативное влияние подорожание продуктов (30%), тарифов (23%), безработица (19%), низкие пенсии (17%). При этом гораздо в меньшей мере они пострадали от боев (4%), потери жилья (3%) или вынужденного переселения (2%), подчеркнул Медведчук.