США внесли в черный список компании из России, Китая и ОАЭ

В прошлом году чиновники в США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, допускали, что Китай может поставлять России вооружение для использования в боевых действиях на Украине. В Белом доме в ноябре 2023 года говорили, что подтверждения этих данных нет. Сам Пекин исключал передачу оружия как России, так и Украине. С 1 сентября Китай ограничил поставки за рубеж дронов и оборудования для производства беспилотников с целью «защиты национальной безопасности и интересов».