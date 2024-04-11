Губернатор призвал «не искать ведьм» в прорыве дамбы в Орске

Население Орска — около 189 тыс. человек. Защитная дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, построить ее власти решили после нескольких подтоплений. 8 апреля директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров, строившей дамбу в Орске, назвал грызунов одной из возможных причин прорыва дамбы наряду с человеческим фактором. Мэр города Василий Козупица версию с грызунами исключил. «Причина очевидна — это невероятно высокий паводок, у нас самый большой паводок был в 1942 году <…> И вот сейчас тоже такой очень большой поток воды пришел, который не выдержали никакие сооружения, который перелил все, что можно, и превзошел, побил все рекорды», — говорил он.