Губернатор призвал «не искать ведьм» в прорыве дамбы в Орске

Прорыв дамбы в Орске произошел из-за рекордного сброса воды, уровень который поднялся выше самого сооружения, поэтому не стоит «искать ведьм» в этой истории, заявил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«По мне так ее сложно назвать дамбой. Это насыпное сооружение. Дамба — это бетонная конструкция, которая перегораживает объемы воды, там есть сквозные устройства. А это не дамба, а ограждение вдоль реки Урал <…>. Оно не бетонное, там нет основания бетонного, нет стен бетонных, нет плит бетонных. Это насыпное сооружение, правильно говорить. Я уже неоднократно говорил, что не надо искать ведьм в этой дамбе», — сказал глава региона.
По его словам, объем сброса воды, который был осуществлен перед прорывом дамбы, «был катастрофически большой». Паслер пояснил, что объем притока в Ириклинское водохранилище «пришел, условно говоря, не за два месяца, а за четыре дня». «Вся история, она в этом. Выдержала бы дамба, не выдержала бы. По дамбе сверху вода шла. Понятно, что ее размывало, были соответствующие эффекты», — добавил политик.
Он также пообещал выделить деньги для экспертизы и необходимого проекта, что бы построить в Орске полноценную дамбу.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, из-за чего подтопленными оказались свыше 7 тыс. домов и приусадебных участков. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы более 4 тыс. человек, также в регион перебазировано два вертолета Ми-8 МЧС России, говорил глава министерства Александр Куренков.
Население Орска — около 189 тыс. человек. Защитная дамба была введена в эксплуатацию в 2010 году, построить ее власти решили после нескольких подтоплений. 8 апреля директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров, строившей дамбу в Орске, назвал грызунов одной из возможных причин прорыва дамбы наряду с человеческим фактором. Мэр города Василий Козупица версию с грызунами исключил. «Причина очевидна — это невероятно высокий паводок, у нас самый большой паводок был в 1942 году <…> И вот сейчас тоже такой очень большой поток воды пришел, который не выдержали никакие сооружения, который перелил все, что можно, и превзошел, побил все рекорды», — говорил он.
Надзорное ведомство Оренбургской области связало прорыв дамбы с ее ненадлежащим содержанием. Региональный СК 6 апреля возбудил уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности.