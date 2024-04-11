Министры обороны стран СНГ соберутся в Минске 3 июля

Ранее премьер-министр Роман Головченко анонсировал проведение парада в этот день в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 3 июля также отмечается День Независимости, а еще именно в этот день в 1944 году был освобожден Минск.