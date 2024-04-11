Министры обороны стран СНГ соберутся в Минске 3 июля

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Очередное заседанию Совета министров обороны государств — участников СНГ пройдет в Минске 3 июля 2024 года, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
Ранее премьер-министр Роман Головченко анонсировал проведение парада в этот день в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 3 июля также отмечается День Независимости, а еще именно в этот день в 1944 году был освобожден Минск.
Подготовку к встрече 3 июля обсудил сегодня министр обороны Беларуси Виктор Хренин с секретарем Совета министров обороны СНГ Юрием Дашкиным.
«В ходе рабочей встречи обсуждены актуальные вопросы многостороннего военного сотрудничества в формате Содружества», — отметили в министерстве.
Совет глав оборонных ведомств СНГ был образован в 1992 году. Его заседания обычно проходят два раз в год. При нем действуют: комитет начальников штабов армий стран СНГ, военно-технический комитет, координационный комитет по вопросам ПВО и другие органы.