Украина попыталась обвинить Россию в атаках на ЗАЭС, рассказал Ульянов

«По моим впечатлениям, я, конечно, не могу дать точную статистику, абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это “российская операция под фальшивым флагом” и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно», — сказал Ульянов по итогам заседания.