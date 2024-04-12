Парламент Башкирии внес в Госдуму проект закона об иноагентах

«Одним из основных признаков иностранного влияния является иностранное финансирование. Сегодня даже при наличии веских оснований считать гражданина или юрлицо объектом иностранного влияния инструментов для выявления фактов иностранного финансирования недостаточно. Дело в том, что кредитные организации предоставляют справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц только по запросам министра юстиции Российской Федерации и его заместителей. Региональные управления Минюста России такой возможности не имеют. В результате сроки затягиваются».