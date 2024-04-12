Парламент Башкирии внес в Госдуму проект закона об иноагентах

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что действующий порядок в ряде случаев не позволяет оперативно противодействовать иностранному вмешательству в дела российского государства и общества. Это касается, в частности, включения лиц в реестр иностранных агентов.
«Одним из основных признаков иностранного влияния является иностранное финансирование. Сегодня даже при наличии веских оснований считать гражданина или юрлицо объектом иностранного влияния инструментов для выявления фактов иностранного финансирования недостаточно. Дело в том, что кредитные организации предоставляют справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц только по запросам министра юстиции Российской Федерации и его заместителей. Региональные управления Минюста России такой возможности не имеют. В результате сроки затягиваются».
Потенциальный иноагент остается вне поле зрения государства. Проектом закона предлагается предусмотреть обязанность кредитных организаций предоставлять соответствующую информацию по запросам руководителя и заместителя руководителя территориального подразделения Минюста России.
Спикер парламента уверен, что такой механизм повысит прозрачность деятельности иностранных агентов в стране и будет способствовать защите интересов и обеспечению безопасности России.