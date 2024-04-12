Дутерте призвал Манилу свернуть с пагубного пути союза с США

В интервью государственному китайскому изданию Global Times Дутерте выразил сожаление по поводу споров Китая и Филиппин в Южно-Китайском море и политики нынешней администрации Манилы в отношении Китая. Политик предупредил, что США «пытаются спровоцировать войну между Китаем и Филиппинами», и предостерег, что США «не будут рисковать жизнями американцев ради филиппинцев». Экс-президент также выразил надежду на то, что Филиппины «смогут свернуть со своего пагубного пути» и решить проблемы с КНР посредством диалога и переговоров.
«Китай здесь, в Азии, делает все возможное, чтобы побудить нас собраться как добрые соседи, особенно посредством проекта “Пояс и путь”, который предложил председатель КНР Си Цзиньпин. На самом деле это было сделано для того, чтобы активизировать отношения между азиатскими странами. Америка же, с точки зрения внешней политики, кажется очень враждебной. Поэтому, если вы будете придерживаться Америки, если вы идентифицируете себя с Америкой, вы испортите ваши отношения с Китаем и остальными странами АСЕАН», — отметил экс-президент.
Дутерте добавил, что во время своего пребывания на посту президента Филиппин он «не ссорился» с Америкой, однако ему «просто не нравилось поведение» США, которое объяснялось тем, что в прошлом Штаты оккупировали Филиппины.
«И хотя они говорят, что для Филиппин было хорошо, что они приехали и дали нам образование, это ерунда. Мы могли бы развиваться самостоятельно. Нам никто не нужен», — пояснил экс-президент.
Дутерте также напомнил, что во время его пребывания в должности президента, в Южно-Китайском море не было никаких разногласий с Китаем. По словам Дутерте, Филиппины все еще могут вернуться к такой «нормальной жизни» и «остановить беспорядок», если Манила перестанет поддаваться на провокации США, которые могут в конечном итоге перерасти в военные действия.
«Я в этом совершенно уверен: Америка дает указание филиппинскому правительству “не бойтесь, потому что мы вас поддержим”. Но я не думаю, что Америка умрет за нас… Мне жаль свою страну. Я больше не президент. Я не могу избираться. Но если есть способ переломить ситуацию, мы могли бы найти способ это сделать. И если бы Бог позволил, то, возможно, мне удалось бы переломить ситуацию. Я бы тогда избавился от военных баз (США — ред.)», — отметил политик.
Дутерте также допустил, что сам может переговорить с администрацией Китая, чтобы урегулировать ситуацию в Южно-Китайском море. «Возможно, одно из решений заключается в том, что я могу поговорить с китайским правительством. Мы можем поговорить о некотором смягчении», — отметил экс-президент.
Вчера лидеры Японии, Филиппин и США, встретились в Вашингтоне на первом саммите между тремя странами. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, страны обязались обеспечивать поддержку «мирного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона, в том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов Quad и AUKUS. Страны также договорились «развивать трехстороннее оборонное сотрудничество, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений между нашими тремя странами и дополнительными партнерами».
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известны как «линия коровьего языка») в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более «агрессивного» поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе.