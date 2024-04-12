Дутерте призвал Манилу свернуть с пагубного пути союза с США

«Я в этом совершенно уверен: Америка дает указание филиппинскому правительству “не бойтесь, потому что мы вас поддержим”. Но я не думаю, что Америка умрет за нас… Мне жаль свою страну. Я больше не президент. Я не могу избираться. Но если есть способ переломить ситуацию, мы могли бы найти способ это сделать. И если бы Бог позволил, то, возможно, мне удалось бы переломить ситуацию. Я бы тогда избавился от военных баз (США — ред.)», — отметил политик.