Лавров: Запад сам перечеркнул любые перспективы конференции по Украине в Швейцарии

МИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Запад открыто призывает оформить коллективный ультиматум России, это перечеркивает любые перспективы конференции по Украине в Швейцарии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД (СМИД) СНГ в Минске.
«Они нас не собираются приглашать, они просто откровенно заявили, что сначала нужно оформить коллективный ультиматум России. Это просто уже перечеркивает любые шансы на какой-либо успех этой швейцарской затеи», — сказал он.
Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что страна проведет конференцию по так называемой украинской формуле мира в июне этого года в Бюргенштоке. В российском дипломатическом представительстве подтвердили, что «швейцарские власти не направляли России приглашения на конференцию в Бюргенштоке».
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры по Украине без России бессмысленны и по сути являются «процессом впустую».