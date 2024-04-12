CBS узнал, что США ожидают удара Ирана по Израилю «в течение часов»

Вечером 1 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Дамаску. Иранские и сирийские власти заявили, что целью израильских ВВС было консульство Ирана в арабской республике. Власти Израиля традиционно не подтверждают и не опровергают свои удары по территориям Сирии и Ливана, однако заявили, что в соответствии с их разведданными уничтоженное здание не обладало дипломатическим статусом.