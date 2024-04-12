Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем

Источники добавили, что из послания Тегерана неясно, подвергнутся ли американские силы атаке даже в случае оказания помощи Израилю в перехвате ракет или только если они примут участие в ответных операциях ЦАХАЛ. В США при этом полагают, что Иран может напасть на их военных, только если они присоединятся к контрнаступлению Израиля.