Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высмеял слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который выступил в четверг перед американскими законодателями. Глава японского кабмина поклялся, что Япония — «верный союзник и стойкий друг» Вашингтона. Премьер тоже заявил, что Россия якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия». По его словам, это «повлияло на обеспокоенность во всем мире в связи с тем, что еще одна катастрофа, связанная с использованием ядерного оружия» сегодня возможна. Кисида, как и зампостпреда Японии при ООН, скромно умолчал о том, кто устроил Японии первую катастрофу.