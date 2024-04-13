Япония вспомнила в ООН о Хиросиме и Нагасаки, но не сказала, кто их бомбил

Представители западного лагеря государств во главе с США и союзная им Япония регулярно озвучивают в контексте украинского конфликта ложный тезис о том, что Россия якобы угрожает применить ядерное оружие. По остальным вопросам в Совете безопасности Токио также действует в русле евроатлантической политики.
«Мы хотели бы вновь подтвердить четкую позицию Японии по поводу неоднократно звучавшей со стороны России ядерной риторики. Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия», — сказала Сино.
Она добавила, что «катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться». Кто именно виновен в этом, дипломат не сказала.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высмеял слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который выступил в четверг перед американскими законодателями. Глава японского кабмина поклялся, что Япония — «верный союзник и стойкий друг» Вашингтона. Премьер тоже заявил, что Россия якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия». По его словам, это «повлияло на обеспокоенность во всем мире в связи с тем, что еще одна катастрофа, связанная с использованием ядерного оружия» сегодня возможна. Кисида, как и зампостпреда Японии при ООН, скромно умолчал о том, кто устроил Японии первую катастрофу.
Полянский назвал слова японского премьера «стыдом и позором».
В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями.
По мнению ряда экспертов, с военной точки зрения бомбардировки двух мирных городов не были объяснимы, потому что победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками. Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.