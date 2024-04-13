Politico узнала о плане ЕК подать в суд на Германию из-за налога на газ

Германия начала отказываться от российских энергоресурсов после начала конфликта на Украине. До начала конфликта доля российского газа на рынке Германии оценивалась в 40%. Глава Минэкономики страны Роберт Хабек прогнозировал независимость от импорта российского угля к осени, нефти — к концу 2022 года, газа — к лету 2024-го (с сохранением доли поставок из России на уровне 10%). Однако уже в марте 2023-го канцлер страны Олаф Шольц сообщил, что ФРГ обеспечила себе независимость от поставок от поставок российских энергоресурсов.