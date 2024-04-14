FT: Сербия отказалась закупать у России истребители из-за санкций

Сделка согласована более чем на 90%, остается договорится насчет финансовых деталей, рассказал газете источник в сербском Минобороны. По его словам, начало Россией военной операции ускорило процесс диверсификации закупок оружия в Сербии.
«Мы полагались на советские разработки, и у нас есть некоторые проблемы, связанные с необходимостью технического обслуживания этого оборудования. Из-за геополитических обстоятельств сейчас даже при всем желании невозможно что-либо покупать у России», — пояснил собеседник.
Кроме того, прежде Франция не интересовалась этой частью Европы, однако теперь ситуация изменилась, указал сербский чиновник. Он также заметил, что покупка французских истребителей — важная часть сотрудничества, но Сербия обсуждает приобретение еще и французских радарных и ракетных систем, а также и разместила заказы на транспортные самолеты Airbus.
На вооружении у воздушных сил Сербии стоят советские истребители МиГ-29, их срок службы истекает в 2030-х. В 2021 году, до начала на Украине полномасштабных боев, власти Сербии выбирали между закупками самолетов у Франции и России.
Но уже к 2023 году поставки запчастей из России стали почти невозможны, причем «не из-за русских», пояснял сербский президент Александр Вучич, указывая, что армия должна стать «намного, намного сильнее». Контракт на поставку Rafale планируется подписать в ближайшие пару месяцев.
Как отмечает FT, Вучич вызвал недовольство на Западе отказом присоединиться к международным санкциям против России, но по мере усиления давления разрешил отправлять сербские боеприпасы Украине (Белград подчеркивает, что сам не отправлял Киеву боеприпасы) и начал закупать вооружение не из Китая или России. Он также предупреждал, что в какой-то момент стране, возможно, придется присоединиться и к ограничительным мерам против Москвы.
«Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада», — оценивали ситуацию в Кремле.