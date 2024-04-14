FT: Сербия отказалась закупать у России истребители из-за санкций

Как отмечает FT, Вучич вызвал недовольство на Западе отказом присоединиться к международным санкциям против России, но по мере усиления давления разрешил отправлять сербские боеприпасы Украине (Белград подчеркивает, что сам не отправлял Киеву боеприпасы) и начал закупать вооружение не из Китая или России. Он также предупреждал, что в какой-то момент стране, возможно, придется присоединиться и к ограничительным мерам против Москвы.