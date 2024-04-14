Турция раскрыла свою роль в событиях вокруг удара по Израилю

Турция и Иран находятся в сложных отношениях, в разных вопросах они выступают партнерами и противниками. Иран долгое время ведет гибридную войну против Израиля, у Турции также сложились напряженные отношения с еврейским государством. Однако Иран поддерживает правительство Сирии в гражданской войне, тогда как Турция оказывает помощь вооруженной оппозиции. Вместе с тем Турция не поддерживает санкции против Ирана.