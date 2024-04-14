Президент Израиля назвал действия Ирана объявлением войны

На вопрос, согласен ли он с просьбами стран Запада не эскалировать ситуацию дальше, президент заверил: «Последнее, чего Израиль ищет в этом регионе с момента создания, это начать войну — мы стремимся к миру». В то же время, добавил он, Иран «сеет хаос, террор и нестабильность», и миру «настало время встретиться лицом к лицу с этой империей зла в Тегеране».