Президент Израиля назвал действия Ирана объявлением войны

Удар Ирана беспилотниками и ракетами по территории Израиля стал объявлением войны, заявил израильский президент Ицхак Герцог в эфире британского телеканала Sky News.
На вопрос, согласен ли он с просьбами стран Запада не эскалировать ситуацию дальше, президент заверил: «Последнее, чего Израиль ищет в этом регионе с момента создания, это начать войну — мы стремимся к миру». В то же время, добавил он, Иран «сеет хаос, террор и нестабильность», и миру «настало время встретиться лицом к лицу с этой империей зла в Тегеране».
По его словам, Израиль всегда прислушивается к союзникам, но рассматривает все варианты и сделает все возможное, чтобы защитить израильтян. Герцог указал: соразмерная произошедшей на Израиль атака на территорию Великобритании означала бы запуск 3,5 тыс. дронов и ракет. «Что бы [британское правительство] сделало [в этом сценарии]?» — задался израильский президент вопросом.
Израиль — парламентская республика, в которой президент не обладает реальными полномочиями, занимаясь в основном представительскими и церемониальными функциями. Правительство возглавляет премьер Биньямин Нетаньяху.
Всего Иран запустил около 300 ракет и беспилотников, почти все их сбили, а оставшиеся нанесли незначительный ущерб, заявили в израильской армии. Помощь в отражении атаки Израилю оказывали силы США, Великобритании и Иордании.
Правительство Израиля увидело возможность создания региональной коалиции стран, которые бы отреагировали на произошедшее в подходящее время и приемлемым образом. «У нас есть возможность создать стратегический альянс против серьезной угрозы со стороны Ирана, который угрожает разместить ядерные боеголовки на своих ракетах. Это может представлять очень серьезную угрозу», — сказал министр обороны Йоав Галант.
«Война между Ираном и Израилем официально началась. Раньше она велась лишь прокси, но прошлой ночью все изменилось, теперь это прямая конфронтация. И первый день этой войны закончился полным поражением Ирана», — оценил итоги ночи израильский политолог, преподаватель Тель-Авивского университета и эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Эммануэль Навон в беседе с РБК. По его мнению, Тегеран стремился не к символическим актам, а нанесению серьезного ущерба Израилю, достичь которого не удалось.
Опрошенные РБК специалисты сошлись во мнении, что главная интрига в том, как Израиль ответит на удар, сценарий с отсутствием реакции выглядит сомнительно. «Какой-то ответ практически наверняка будет, однако вряд ли он будет слишком чувствительным — в этом случае риски эскалации возросли бы слишком серьезно», — отметила научный сотрудник ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.