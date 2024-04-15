Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель

По его словам, в случае с Украиной ЕС действовал «решительно, поскольку было единство между странами ЕС». При этом в конфликте в Газе, где уже погибли десятки тысяч человек, в основном, женщины и дети, ЕС не смог остановить боевые действия, справиться с гуманитарной катастрофой, содействовать освобождению заложников, несмотря на тесные отношения с Израилем и финансирование палестинцев.