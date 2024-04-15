СМИ: Британия ведет переговоры с Арменией об отправке туда нелегалов

Как отмечается, содержание указанных документов связано с работой британского правительства в течение последних 18 месяцев по поиску стран, которые могут быть заинтересованы в повторении руандийской схемы. Работа с четырьмя указанными странами, как отмечается, требует приоритетного внимания со стороны Британии. Также сообщается, что сотрудничество рассматривалось с такими странами, как Эквадор, Парагвай, Перу, Бразилия и Колумбия, но они, по мнению британских властей, менее заинтересованы в этом соглашении, а Марокко, Тунис, Намибия и Гамбия «явно отказались» вступать в дискуссии. Резервный же список стран, к которым Британия намерена обратиться в случае, если не сможет договориться с четырьмя ранее названными странами, включает в себя Кабо-Верде, Сенегал, Танзанию, Того, Анголу и Сьерра-Леоне.