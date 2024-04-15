Хоценко сообщил о запуске еще одного газопровода в Омской области

«Газовые сети построены сразу до границ каждого дома в Юрьево и сейчас в работе 47 заявок от жителей. Специалисты уже приступили к подключению домов к газу, а в 20 домах уже пользуются экологически чистым топливом», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.