Хоценко сообщил о запуске еще одного газопровода в Омской области

«Исполняя поручение президента РФ Владимира Путина, совместно с Газпромом ввели в эксплуатацию газопровод к селу Юрьево, протяженность которого — 14,2 километра… Работы по газификации Омской области продолжаем», — отметил губернатор.
Виталий Хоценко уточнил, что газовые сети в Кормиловском районе построены в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона. Новая газовая сеть обеспечит газом свыше 300 домов, а также три котельные, которые будут отапливать местный ДК, школу и другие социальные объекты.
Для того, чтобы ускорить газоснабжение села, специалисты «Омскоблгаза» установили два пункта редуцирования газа.
«Газовые сети построены сразу до границ каждого дома в Юрьево и сейчас в работе 47 заявок от жителей. Специалисты уже приступили к подключению домов к газу, а в 20 домах уже пользуются экологически чистым топливом», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Омской области до 2025 года будет газифицировано 13 011 квартир. Работы пройдут в Омском, Кормиловском, Горьковском, Оконешниковском, Одесском, Шербакульском, Москаленском, Называевском, Большереченском, Тарском районах сибирского региона.