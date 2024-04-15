В Кремле прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке

«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать обострение ситуации в ближневосточном регионе.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь «несколько ракет» долетели до территории страны и причинили «незначительный ущерб».
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию «Правдивое обещание» и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.