В Кремле прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке

«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать обострение ситуации в ближневосточном регионе.

Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты «Фаттах» и «Фаттах-2». Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.