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В Кремле прокомментировали обострение ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москва чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, призывает все страны к сдержанности и выступает за то, чтобы все разногласия решались только политико-дипломатическими методами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать обострение ситуации в ближневосточном регионе.

Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты «Фаттах» и «Фаттах-2». Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.

По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь «несколько ракет» долетели до территории страны и причинили «незначительный ущерб».

Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию «Правдивое обещание» и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.

Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

Песков Дмитрий