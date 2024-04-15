Посол предупредил о возможных сложностях для российских туристов в Турции

По словам Ерхова, ситуация с платежными переводами из России в Турцию остается напряженной, а Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.

«В принципе, конечно, если вся система финансовых расчетов утрачивает надежность, то вполне возможно, что и в каких-то отдельных конкретных случаях могут возникнуть осложнения», — заявил Ерхов.

Меньшему риску подвергаются те, кто приобретает пакетные туры у крупных туроператоров, добавил посол. «А вот тех, кто приобретает авиабилеты и заказывает места в отелях самостоятельно через интернет, нынешние трудности, не исключено, как-то коснутся», — сказал Ерхов.