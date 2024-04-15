WP узнала о поручении Нетаньяху подготовить список целей в Иране

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном, но предупредил, что Соединенные Штаты «без колебаний будут действовать», чтобы защитить своих военных и поддержать Израиль. Он подчеркнул, что США осуждают «эти безрассудные и беспрецедентные атаки Ирана и его прокси» и призывают воздержаться от дальнейших ударов. По словам главы Пентагона, по указанию президента Джо Байдена американские вооруженные силы перехватили десятки ракет и беспилотников, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.