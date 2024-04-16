ООН сделала важное заявление, касающееся Казахстана

«Это законодательное решение подчеркивает приверженность Казахстана соблюдению прав человека, особенно защите женщин и детей от насилия в семье. Введя уголовную ответственность за бытовое насилие, Казахстан заявляет о политике абсолютной нетерпимости, давая понять, что виновные понесут правовую ответственность. Этот важнейший шаг не только способствует гендерному равенству, но и гарантирует, что лица, пережившие бытовое насилие, имеют доступ к правосудию и службам социальной поддержки, чтобы восстановить свою жизнь».