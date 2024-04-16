В Молдавии призвали патриотов объединиться против референдума о ЕС

Президент Молдавии Майя Санду ранее выступила с инициативой к парламенту организовать референдум по поводу вступления республики в Евросоюз. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам Санду, возможная дата проведения 20 октября. На сайте парламента был опубликован проект поправок в конституцию, по которому преамбула основного закона будет дополнена словами о провозглашении «интеграции в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова».