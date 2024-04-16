В Молдавии призвали патриотов объединиться против референдума о ЕС

«Партия социалистов выражает недоумение в связи с решением Конституционного суда. ПСРМ призывает все патриотические силы страны объединиться с целью выработки единой стратегии применительно к антиправовому референдуму, который преследует единственную цель — помочь Майе Санду (президент Молдавии — ред.) удержаться у власти», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Подчеркивается, что Конституционный суд превысил собственные полномочия и проигнорировал все доводы юристов «по неоправданному проведению референдума, затрагивающего суверенитет Молдовы, и совмещению его с выборами президента страны». «Партия социалистов по-прежнему считает недопустимым попрание Конституции, не допускающей навязывание общеобязательной идеологии. ПСРМ считает незыблемыми конституционные принципы независимости, суверенитета и нейтралитета Республики Молдова и недопущение полной или частичной передачи их наднациональным органам», — поясняется в сообщении.
Президент Молдавии Майя Санду ранее выступила с инициативой к парламенту организовать референдум по поводу вступления республики в Евросоюз. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам Санду, возможная дата проведения 20 октября. На сайте парламента был опубликован проект поправок в конституцию, по которому преамбула основного закона будет дополнена словами о провозглашении «интеграции в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова».