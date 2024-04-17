Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже

По его словам, в Брюсселе сейчас «недостаточно хорошие руководители», которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт — это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что «не нужен такой Брюссель», который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.