Орбан назвал Украину протекторатом Запада

«Мы уважаем суверенитет Украины и международные права в то же время она сегодня является всего лишь протекторатом Запада», — отметил политик, слова которого приводит венгерский новостной портал Index.hu.
По его мнению, Россия не позволит стать Украине в ее нынешнем виде членом НАТО, а конфликт не должен решаться на поле боя.
Анализируя контакты с Россией, он подчеркнул, что всегда поддерживал хорошие экономические отношения с Москвой, от которых не хочет отказываться. На вопрос о том, считает ли он своим ближайшим союзником президента Владимира Путина, Орбан заявил, что союзник — это «сильный термин».
Во время выступления премьер поднял и тему Израиля. Он отметил, что там проживают 200 тыс. евреев венгерского происхождения, потому для Будапешта это не является просто геополитическим вопросом. Он напомнил, что в столице Венгрии живет одна из крупнейших еврейских общин в Европе.
Отвечая на вопрос о самой важной задаче национального консерватизма, политик отметил сразу несколько: свобода, семья, мир.
Ранее в этот день политолог Антон Бредихин заявил «Известиям», что президент Украины Владимир Зеленский будет вести себя максимально агрессивно, чтобы показать свою преданность США на фоне усиления поддержки Израиля американским руководством. Украинский глава будет пытаться навязать свое мнение европейским лидерам, и у него это получится, поскольку ему неоднократно удавалось «прогнуть», например, Германию, добавил Бредихин.
Рассуждая о помощи Запада Киеву, 15 апреля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Парижу необходимо прекратить оказывать поддержку. Он указал на то, что в это же время во французских больницах люди умирают из-за отсутствия необходимой медицинской помощи, а граждан страны заставляют чувствовать себя виноватыми в «государственных расходах».
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киеву.