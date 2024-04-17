Орбан назвал Украину протекторатом Запада

Во время выступления премьер поднял и тему Израиля. Он отметил, что там проживают 200 тыс. евреев венгерского происхождения, потому для Будапешта это не является просто геополитическим вопросом. Он напомнил, что в столице Венгрии живет одна из крупнейших еврейских общин в Европе.